Михайличенко настраивается собирать урожай очков

1 сентября национальная сборная Украины пригласила представителей СМИ на загородную базу киевского «Динамо» в Конча-Заспе. Традиционной открытой тренировке «сине-желтых» предшествовала пресс-конференция главного тренера команды Алексея Михайличенко. Напомним, что сейчас его подопечные готовятся к отборочным матчам ЧМ-2010 против команд Андорры и Беларуси, которые состоятся соответственно 5 сентября в Киеве и 9 сентября в Минске.

Борьба за путевки в ЮАР вступает в завершающую фазу - украинцам, в частности, осталось провести в групповом турнире всего четыре матча. Поэтому Алексей Михайличенко, прибегнув к аллегории, отметил следующее: «Сегодня первый день осени, а значит, наступает пора сбора урожая. От того, сможем ли мы в оставшихся поединках собрать максимальный урожай очков, и будет зависеть судьба решения нашего главного задания - попасть на ЧМ-2010", - цитирует тренера пресс-служба ФФУ .

Во время четырехдневного сбора, который предшествует встрече с Андоррой, тренерский штаб, отталкиваясь от недавнего товарищеского поединка против Турции (0:3), планирует в первую очередь решить психологические проблемы, которые появились перед командой. «Причину бледной игры с турками мы видим в первую очередь в психологии, что и привело к грубым тактическим ошибкам. Команда не была настроена как следует, таким образом контрольный поединок для нее превратился в товарищеский. Впрочем, мы сами разберем наши ошибки, чтобы избежать их повторения в будущем»

В то же время главный тренер не стал говорить о матче, который следует сразу за поединком против андорцев, считая, что задание необходимо выполнять последовательно: «Если мы будем стремиться перепрыгнуть через игру с Андоррой, и будем мыслями уже в Минске, то рискуем почувствовать серьезные проблемы уже в поединке из пиренейцами. Чтобы подобное не произошло, к цели следует идти постепенно, шаг за шагом».

Комментируя возвращение Андрея Шевченко в киевское «Динамо», Алексей Михайличенко подчеркнул, что, по его мнению, это должно пойти на пользу как самому игроку, так и сборной вместе с клубом. «На игру против донецкого «Металлурга» он вышел с большим желанием. Было заметно, что Андрей очень стремился отметиться, и это ему удалось. Мне очень хотелось бы, чтобы Шевченко снова получил игровую практику, которая ему очень нужна для того, чтобы он приносил максимальную пользу и киевскому «Динамо», и сборной Украины».