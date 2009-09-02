Шевченко: не думал, что меня в Киеве настолько любят

Вернувшийся в Динамо Андрей Шевченко рассказал о своем первом матче и забитом голе.

"Вполне логично, что, прежде чем бить, я предупредил об этом капитана. В клубе он принимает эти решения на поле, в сборной - я. Сегодня мне очень нужно было отличиться", - рассказал Шевченко в интервью Спорт-Экспрессу в Украине.

"Рад, что хоть на последней минуте удалось забить. Очень благодарен болельщикам за прекрасную встречу: знал, конечно, что меня любят в Киеве, но что настолько - даже представить не мог. Думаю, если бы играли на Олимпийском, и там бы яблоку негде было упасть. Со своей стороны могу твердо обещать: сделаю все для процветания клуба и для того, чтобы поклонники Динамо получали удовольствие от игры".

"Не думаю, что есть резон сравнивать Динамо с Челси или Миланом - у каждой команды есть свой стиль. Но наша команда находится в отменной форме, что, хочется верить, подтвердят поединки Лиги чемпионов. Вот только бы реализацию не мешало подправить: и в первом тайме игры с Металлургом, и во втором, у нас было немало моментов, которые, к сожалению, использовать не удалось", - говорит Шевченко.

Форвард признается, что играть было очень непросто. "Мне не хватало в последнее время игровой практики, и эти 45 минут в сегодняшнем матче - словно целый сезон. Лучше стал чувствовать себя лишь в концовке, а после того, как забил, ощутил и моральное облегчение. Впереди важные игры за сборную, через которые вне всяких сомнений, выйду на пик формы к матчам Лиги чемпионов" .

Football.ua