Завершился матч 1/4 Кубка Украины ”Днепр” - ”Динамо”

Завершился матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу, в котором встречались днепропетровский "Днепр" и киевское "Динамо". Счет: 1:2 .

Составы команд и замены: Динамо: 1.Шовковский, 10.Чернат (Ребров), 16.Шацких(К), 17.Михалик, 20.Гусев, 25.Милевский, 26.Несмачный, 27.Ващук, 29.Мандзюк (Ротань), 37.Юссуф, 81.Маркович (Нинкович).

Днепр: 77.Куслий, 3.Грицай, 5.Езереский, 6.Шелаев(К), 8.Корниленко (Лисицкий), 16.Русол, 17.Бидненко(Мелащенко), 22.Андриенко, 24.Кравченко (Бартулович), 25.Шершун, 27.Давидсон.

«Динамо» заставило своих болельщиков поволноваться. В первые минуты матча полное преимущество было на стороне "Днепра". К середине первого тайма динамовцам удалось выровнять игру. Но счет в матче был открыт уже во втором тайме на 64-й минуте: красавец-гол забил Максим Шацких. Милевский принял мяч в метрах 12-ти от ворот, скинул его в район левого угла штрафной, где Шацких эффектнейшим ударом сходу закрутил мяч в дальнюю девятку.

75-я минута: штрафной "Днепра" слева. Корниленко удачно сыграл на опережении "ткнул" мяч в направлении ворот, тот ударился о штангу, прокатился практически по линии ворот, и уже у дальней штанги Мелащенко добил его в сетку - 1:1.

На 78 минуте днепропетровцы остаются в меньшинстве: красная карточка показана Езерскому за фол последней надежды - защитник "Днепра" с нарушением прервал выход Шацких один на один с Куслием. На 93-й минуте киевляне упускают последний шанс завершить матч в основное время: контрвыпад "Динамо" два на два, Милевский точно накинул на Шацких, тот без помех пробил головой с линии вратарской, но мяч летит в метре от штанги.

Дополнительное время. 94-я минута: днепропетровцы, отбивая очередную атаку "Динамо", ошиблись при выходе, Юссуф получил мяч на линии штрафной и пушечным ударом метров с 12-ти вколотил мяч под перекладину ворот "Днепра" - 1:2. Матч так и завершился.

Результаты всех матчей 1/4 финала Кубка Украины. Выделены команды, вышедшие в полуфинал.

Команды Ответный матч Первый матч "Днепр" (Днепропетровск) - "Динамо" (Киев) 1:2 1:1 "Шахтер" (Донецк) - ФК Севастополь" (Севастополь) 6 : 1 1:0 "Металлист" (Харьков) - "Ильичевец" (Мариуполь) 2 : 0 0:0 "Таврия" (Симферополь) - "Сталь" (Днепродзержинск) 1 : 0 4:1

По материалам Динамо Киев от Шурика