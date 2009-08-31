Шахтер и Динамо выиграли матчи Чемпионата
Шевченко открыл сезон за Динамо
Сегодняшними матчами завершился 6-й тур Чемпионата Украины по футболу
Шахтер - Заря 3:1 (Левандовски 29, Жадсон 39, Кравченко 90+1 - Лазарович 9)
Динамо - Металлург Д 3:1 (Нинкович 38, Ярмоленко 44, Шевченко 90+4 пен. - Танаса 42).
Напомним, что ранее в туре были сыграны матчи:
Таврия - Ворскла 1:0 (Платон 56)
Металлург З - Металлист 0:2 (Джексон 10, 84)
Карпаты - Оболонь 5:0 (Худобяк 10, 16, Зенев 41, Кузнецов 53, Батиста 90+1)
Закарпатье - Арсенал 2:1 (Давыдов 36, Гомес 84 - Гусев 65)
Черноморец - Днепр 0:1 (Гоменюк 81)
Кривбасс - Ильичевец 0:2 (Лима 75, Тищенко 90+1)
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Динамо сохраняет лидерство с 16 очками, у Таврии и Шахтера - по 13, у Металлиста - 12 (Шахтер и Металлист имеют игру в запасе).
Карпаты и Днепр - 11, Ильичевец - 10, Оболонь и Арсенал - по 9, Металлург Д - 8, Ворскла - 6 очков.
Заря и Металлург 3 - по 4, Черноморец и Закарпатья - по 3. У Кривбасса очков пока нет.