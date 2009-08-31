Шахтер официально подтвердил продажу Чигринского
17:57, 31 августа 2009Спорт
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Контракт подписан сегодня
|Дмитрий Чигринский
Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба, контракт подписан сегодня «после длительных переговоров донецкой и испанской сторон», а также медицинского осмотра, который футболист прошел в своем новом клубе. Стоимость трансфера составляет 25 миллионов евро, уточнили в «Шахтере».
В пресс-службе отметили, что руководство донецкого клуба пожелало Д.ЧИГРИНСКОМУ успехов в «Барселоне» и поблагодарило «за все, что он сделал для нашей команды, за прекрасные профессиональные и человеческие качества».
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