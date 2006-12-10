Гол Бекхэма не спас ”Реал” от поражения (фото)

В центральном матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу "Севилья" на своем поле обыграла мадридский "Реал" со счетом 2:1.

Счет в этом матче открыл Дэвид Бекхэм, который заметил, что вратарь "Севильи" Андре Палоп занял неправильную позицию, и поразил ворота соперников прямым ударом со штрафного. Однако "Севилье" еще в первом тайме удалось отыграться – после удара Луиса Фабиано мяч попал в перекладину, отскочил к Фредерику Кануте, который переправил его в ворота.

Во втором тайме был забит один гол – уругваец Эрнесто Чевантон поразил ворота мадридцев ударом через себя. Обыграв "Реал", "Севилья" набрала 31 очко и сместила мадридцев со второго места. У команды Фабио Капелло осталось 29 очков.

Лидерство сохранила "Барселона", которая добилась минимальной победы над сан-себастьянским клубом "Реал Сосьедад". Единственный мяч в этом матче забил лидер каталонцев и сборной Бразилии Роналдиньо.

Лента.ру

Фото Reuters и АР