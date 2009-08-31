НСК "Олимпийский" имеет все шансы стать главной ареной Евро-2012?

Анализ выполнения строительных работ по реконструкции НСК "Олимпийский" свидетельствует о том, что киевский стадион имеет все шансы стать главной ареной Евро-2012, на которой состоится финальный матч чемпионата.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, такой вывод сделал заместитель министра Сергей ДРАЧ после очередного заседания штаба по реконструкции стадиона "Олимпийский".

Проанализировав отчет представителей генподрядчика АО ХК "Киевгорстрой" и 29 строительных организаций, С.ДРАЧ сообщил, что сегодня развернуты основные строительные работы по реконструкции НСК "Олимпийский" согласно утвержденному проекту. Работы ведутся в две-три смены, бесперебойно, на нескольких участках одновременно.

В соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции НСК "Олимпийский", по состоянию на 28 августа на стадионе завершены демонтажные роботы, роботы по обустройству проходного коммуникационного коллектора и переноса инженерных сетей из-под стадиона.

Завершены работы по усилению фундаментов верхнего яруса трибун и северного въезда в чашу спортивной арены. Выполнены работы по обустройству фундаментов подпорных стен и эстакады.

Строители начали возводить железобетонный каркас эстакады и объездной дороги. Продолжаются работы по формированию нижнего яруса трибун. Также сооружается зона обслуживания болельщиков и VIP-зона. Начались восстановительные работы верхнего яруса трибун.

На сегодня в работах задействованы около тысячи рабочих и почти 400 инженерно-технических работников, работает 162 единицы строительной техники.

В пределах договора генподряда АО ХК "Киевгорстрой" осуществило конкурсный отбор подрядчиков на выполнение навеса над трибунами. Этот этап реконструкции является наиболее конструктивно сложным и дорогим в проекте реконструкции. Субподрядчиком на выполнение этих работ определен победитель конкурса - ООО "Завод Мастер Профи Украина" (Днепропетровск).