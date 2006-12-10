Отрыв ”МЮ” от ”Челси” увеличился до девяти очков

В субботу 9 декабря в Англии состоялась часть матчей 17-го тура премьер-лиги, после завершения которых отрыв лидирующего "Манчестер Юнайтед" от идущего на втором месте "Челси" вырос до девяти очков.

"МЮ" в очередном туре встречался с "Манчестер Сити". Несмотря на то, что "горожане" создали много моментов для взятия ворот манкунианцев, они сумели реализовать лишь один – отличился тунисский защитник Хотем Трабелси. "МЮ" же, в свою очередь, контролировал игру, и уже в первом тайме фактически решил вопрос о победителе, после того как Уэйн Руни и Луи Саа дважды поражали ворота соперников.

Окончательный счет установил Криштиану Роналду, причем арбитр встречи в этом эпизоде не зафиксировал у португальца явный офсайд. В итоге команда сэра Алекса Фергюсона выиграла со счетом 3:1 и упрочила свое лидерство в турнирной таблице.

У "МЮ" 44 очка после 17 проведенных матчей, а у "Челси" – 35 очков после 15 сыгранных встреч. Команда Жозе Моуринью 10 декабря сыграет с лондонским "Арсеналом".

Из результатов остальных встреч стоит отметить победу "Ливерпуля" над "Фулхэмом" со счетом 4:0. В составе мерсисайдцев мячи забили Стивен Джерард, Джейми Каррагер, Луис Гарсия и Марк Гонсалес. "Болтон" с тем же счетом разгромил дома "Вест Хэм", а "Тоттенхэм" со счетом 5:1 нанес поражение "Чарльтону".

Лента.ру