Результаты 4-го тура английской Премьер-лиги

МСити продолжает беспроигрышную серию

Сегодняшними матчами завершился 4-й тур английской Премьер-лиги Портсмут - Манчестер Сити 0:1 (Адебайор 31) Эвертон - Уиган 2:1 (Саа 62, Бейнс 90+4 пен. - Шарнер 57) Астон Вилла - Фулхэм 2:0 (Пейнтсил 3 автогол, Агбонлахор 59) Напомним, что вчера играли: Челси - Бернли 3:0 (Анелька 45, Баллак 47, Эшли Коул 52) Тоттенхэм - Бирмингем 2:1 (Крауч 72, Леннон 90+5 - Бойер 75) Сток Сити - Сандерленд 1:0 (Китсон 43) Болтон - Ливерпуль 2:3 (Кевин Дэвис 33, Коэн 47 - Джонсон 41, Торрес 56, Джеррард 83) Блэкберн - Вест Хэм 0:0 Вулверхэмптон - Халл Сити 1:1 (Стерман 46 - Джеованни 3) МЮ - Арсенал 2:1 (Руни 59 пен., Диаби 65 автогол - Аршавин 40)

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