Результаты 6-го тура Чемпионата Украины по футболу

19:00, 30 августа 2009
Спорт
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Закарпатье выходит "из нуля"

Завершились сегодняшние матчи 6-го тура Чемпионата Украины по футболу:

Таврия - Ворскла 1:0 (Платон 56)

Металлург З - Металлист 0:2 (Джексон 10, 84)

Карпаты  -  Оболонь 5:0 (Худобяк 10, 16, Зенев 41, Кузнецов 53, Батиста 90+1)

Напомним, что вчера сыграны матчи:

Закарпатье - Арсенал 2:1 (Давыдов 36, Гомес 84 - Гусев 65)

Черноморец - Днепр 0:1 (Гоменюк 81)

Кривбасс - Ильичевец 0:2 (Лима 75, Тищенко 90+1)

Завтра тур завершится играми:

Шахтер - Заря

Динамо - Металлург Д.

 

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