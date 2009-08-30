Суркис, Газзаев и Шевченко провели пресс-конфренцию

В воскресенье, 30 августа, киевское “Динамо” на специально созванной пресс-конференции представило общественности своего нового игрока - нападающего и капитана национальной сборной Украины Андрея ШЕВЧЕНКО.

В пресс-конференции, кроме самого футболиста, принимали участие президент ФК «Динамо» Игорь СУРКИС, а также главный тренер команды Валерий ГАЗЗАЕВ.

И.СУРКИС отметил, что давно поставил себе целью вернуть А.ШЕВЧЕНКО в клуб.

«Сказать, что я сегодня счастлив - ничего не сказать, - сказал президент клуба. - Мы вернули символ киевского «Динамо», мы повернули Героя Украины, который сделал для нашей страны, по-видимому, столько, сколько не сделал ни один политик. Отныне ШЕВЧЕНКО - игрок «Динамо», ни о какой аренде речь не идет. Контракт подписан по схеме 1+1».

В свою очередь наставник команды отметил, что «очень рад, что в «Динамо» вернулся такой выдающийся футболист как А.ШЕВЧЕНКО».

«Он нам, безусловно, поможет и в Лиге Чемпионов, и в чемпионате Украины. А самое главное: своим возвращением в родную команду он показал пример всем мальчикам, которые любят футбол», - сказал В.ГАЗЗАЕВ.

А.ШЕВЧЕНКО поблагодарил И.СУРКИСА и В.ГАЗЗАЕВА за переход в «Динамо».

«Я очень рад, что вернулся в свой родной клуб. Пришло время снова играть за честь «Динамо», опять радовать наших болельщиков. Но уже сейчас нужно браться за работу - у нас очень сильная группа Лиги Чемпионов. Но чем группа сильнее, тем лучше для «Динамо», - сказал футболист.

Как сообщал УНИАН, А.ШЕВЧЕНКО подписал двухгодичный контракт с "Динамо" и через 10 лет после перехода в итальянский "Милан" опять вернулся в родную команду.

Стенограмма пресс-конфренции на сайте ФК "Динамо"