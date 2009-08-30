Результаты 4-го тура английской Премьер-лиги
00:29, 30 августа 2009Спорт
1390
Челси продолжает беспроигрышную серию
Завершились сегодняшние матчи 4-го тура английской Премьер-лиги
Челси - Бернли 3:0 (Анелька 45, Баллак 47, Эшли Коул 52)
Тоттенхэм - Бирмингем 2:1 (Крауч 72, Леннон 90+5 - Бойер 75)
Сток Сити - Сандерленд 1:0 (Китсон 43)
Болтон - Ливерпуль 2:3 (Кевин Дэвис 33, Коэн 47 - Джонсон 41, Торрес 56, Джеррард 83)
Блэкберн - Вест Хэм 0:0
Вулверхэмптон - Халл Сити 1:1 (Стерман 46 - Джеованни 3)
МЮ - Арсенал 2:1 (Руни 59 пен., Диаби 65 автогол - Аршавин 40)
Завтра тур завершится матчамиПортсмут - Манчестер Сити
Эвертон - Уиган
Астон Вилла - Фулхэм
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter