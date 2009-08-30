Результаты 4-го тура английской Премьер-лиги

00:29, 30 августа 2009
Спорт
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Челси продолжает беспроигрышную серию

Завершились сегодняшние матчи 4-го тура английской Премьер-лиги

Челси - Бернли 3:0 (Анелька 45, Баллак 47, Эшли Коул 52)

Тоттенхэм - Бирмингем 2:1 (Крауч 72, Леннон 90+5 - Бойер 75)

Сток Сити - Сандерленд 1:0 (Китсон 43)

Болтон - Ливерпуль 2:3 (Кевин Дэвис 33, Коэн 47 - Джонсон 41, Торрес 56, Джеррард 83)

Блэкберн - Вест Хэм 0:0

Вулверхэмптон - Халл Сити 1:1 (Стерман 46 - Джеованни 3)

МЮ - Арсенал 2:1 (Руни 59 пен., Диаби 65 автогол - Аршавин 40)

Завтра тур завершится матчами

Портсмут - Манчестер Сити

Эвертон - Уиган

Астон Вилла - Фулхэм

 

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