Результаты 4-го тура английской Премьер-лиги

Челси продолжает беспроигрышную серию

Завершились сегодняшние матчи 4-го тура английской Премьер-лиги Челси - Бернли 3:0 (Анелька 45, Баллак 47, Эшли Коул 52) Тоттенхэм - Бирмингем 2:1 (Крауч 72, Леннон 90+5 - Бойер 75) Сток Сити - Сандерленд 1:0 (Китсон 43) Болтон - Ливерпуль 2:3 (Кевин Дэвис 33, Коэн 47 - Джонсон 41, Торрес 56, Джеррард 83) Блэкберн - Вест Хэм 0:0 Вулверхэмптон - Халл Сити 1:1 (Стерман 46 - Джеованни 3) МЮ - Арсенал 2:1 (Руни 59 пен., Диаби 65 автогол - Аршавин 40) Завтра тур завершится матчами Портсмут - Манчестер Сити Эвертон - Уиган Астон Вилла - Фулхэм

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