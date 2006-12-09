Боксер Маскаев получил российское гражданство

"Президент России Владимир Путин... подписал указ "О приеме в гражданство Российской Федерации" Маскаева Олега Александровича, родившегося в 1969 году в Казахстане, проживающего в Соединенных Штатах Америки", - сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее промоутер вечера бокса в Москве Владимир Хрюнов сообщил РИА Новости, что титул чемпиона мира по боксу по версии WBC тяжеловес Олег Маскаев может защищать в статусе гражданина России.

По его словам, заявление на гражданство Маскаев написал в кабинете главы Росспорта Вячеслава Фетисова в неформальной обстановке в присутствии своего промоутера Денниса Раппопорта и менеджера Фреда Кэша.

На бой Маскаева против угандийца Питера Охелло, 10 декабря, в адрес организаторов поступило огромное количество заявок, причем одна из самых больших - 500 человек - от Мордовии (отец Маскаева родом из Мордовии).

РИА “Новости”