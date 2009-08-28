Газзаев о возможном приезде Шевы узнал из газет

Наставник киевского "Динамо" Валерий Газзаев лишь сегодня из прессы узнал о том, что его команда может усилиться Андреем Шевченко.

"Разговоры всегда идут, но я сторонник того, чтобы разговаривать об этом, когда перед нами реальные вещи. Если сегодня-завтра Шевченко будет здесь, тогда можно будет с вами говорить. Но когда он приедет - это другой вопрос. Я сам лишь сегодня узнал об этом. Вот такая ситуация", - сказал Газзаев.

Впрочем, по его мнению, команде перед стартом в Лиге Чемпионов необходимо усилиться атакующим игроком.

"Нам обязательно нужно усиливаться как атакующим игроком, так и игроком обороны. Я надеюсь, уже в ближайшее время у нас будет пополнение в составе - Алиев уже завтра прилетает, и будет заниматься в общей группе, через неделю ожидаем Кравца. Очень ждем на Михалика, который, как планируется, начнет тренировку в конце сентября - начале октября. А вот Каддури, по-видимому, сыграет лишь в следующем сезоне". - отметил Газзаев.

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