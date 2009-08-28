Украинские фаны таки увидят матч «Шахтер» - «Барселона»
10:32, 28 августа 2009Спорт
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Начало прямой трансляции – в 21:30
Украинские болельщики таки смогут увидеть сегодняшний матч за Суперкубок УЕФА в Монако между донецким “Шахтером” и испанской “Барселоной”. Игру в прямом эфире будет транслировать Первый национальный (УТ-1).
Пресс-служба телеканала обещает “безумные эмоции, адреналин и невероятные впечатления”.
Ранее сообщалось, что встречу можно будет посмотреть только на каналах кабельного телевидения - Спорт 1 и НТВ+.
Начало прямой трансляции – в 21:30.
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