Украинские фаны таки увидят матч «Шахтер» - «Барселона»

Украинские болельщики таки смогут увидеть сегодняшний матч за Суперкубок УЕФА в Монако между донецким “Шахтером” и испанской “Барселоной”. Игру в прямом эфире будет транслировать Первый национальный (УТ-1).

Пресс-служба телеканала обещает “безумные эмоции, адреналин и невероятные впечатления”.

Ранее сообщалось, что встречу можно будет посмотреть только на каналах кабельного телевидения - Спорт 1 и НТВ+.

Начало прямой трансляции – в 21:30.