Результаты матчей Лиги Европы

00:03, 28 августа 2009
Спорт
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Жеребьевка - 28 августа

Завершились ответные матчи плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы

Ворскла – Бенфика 2:1. Первый матч 0:4

Валенсия – Стабек 4:1 (3:0).

Фенербахче – Сьон 2:2 (2:0)

АЕК Афины – Васлуй 3:0 (1:2)

Левадия – Галатасарай 1:1 (0:5)

Литекс – БАТЭ 0:4 (1:0)

Тулуза – Трабзонспор 0:1 (3:1) 

ПСВ Эйндховен – Бней-Йегуда 1:0 (1:0)

Рома – Кошице 7:1 (3:3)

Брюгге – Лех 1:0 (0:1), по пенальти 4:3

Вильярреал – Бреда 6:1 (3:1)

Гамбург – Генгам 3:1 (5:1)

Зенит – Насьонал 1:1 (3:4)

Оденсе – Дженоа 1:1 (1:3)

Црвена Звезда – Славия (Прага) 2:1 (0:3)

Металлист (Харьков) – Штурм 0:1 (1:1)

Амкар – Фулхэм 1:0 (1:3)

Астон Вилла – Рапид (Вена) 2:1 (0:1)

Динамо (Москва) – ЦСКА (София) 1:2 (0:0)

Карабах – Твенте 0:0 (1:3)

Спарта (Прага) – Марибор 1:0 (2:0)

Клуж – Сараево 2:1 (1:1)

Сент-Патрикс – Стяуа 1:2 (0:3)

Хартс – Динамо (Загреб) 2:0 (0:4)

Базель – Бакы 5:1 (3:1)

Жилина – Партизан 0:2 (1:1)

Слован (Либерец) – Динамо (Бухарест) 0:3 (3:0), по пенальти 8:9.

Аустрия (Вена) – Металлург (Донецк) 3:2 (2:2)

Актобе – Вердер 0:2 (3:6)

Тромсе – Атлетик (Бильбао) 1:1 (2:3)

Хапоэль (Тель-Авив) – Теплице 1:1 (2:1)

Эльфсборг – Лацио 1:0 (0:3)

Лилль – Генк 4:2 (2:1)

Херенвен – ПАОК 0:0 (1:1)

Слован (Братислава) – Аякс 1:2 (0:5)

Герта – Брённбю 3:1 (1:2)

Сигма – Эвертон 1:1 (0:4)

Шахтер - Сивасспор 2:0 (3:0)

Жеребьевка группового раунда - 28 августа.

К 38 победителям квалификационного раунда Лиги Европы присоединятся 10 проигравших команд плей-офф Лиги Чемпионов. Они составят 12 групп по 4 команды.

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