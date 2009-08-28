Результаты матчей Лиги Европы

Жеребьевка - 28 августа

Завершились ответные матчи плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы Ворскла – Бенфика 2:1. Первый матч 0:4 Валенсия – Стабек 4:1 (3:0). Фенербахче – Сьон 2:2 (2:0) АЕК Афины – Васлуй 3:0 (1:2) Левадия – Галатасарай 1:1 (0:5) Литекс – БАТЭ 0:4 (1:0) Тулуза – Трабзонспор 0:1 (3:1) ПСВ Эйндховен – Бней-Йегуда 1:0 (1:0) Рома – Кошице 7:1 (3:3) Брюгге – Лех 1:0 (0:1), по пенальти 4:3 Вильярреал – Бреда 6:1 (3:1) Гамбург – Генгам 3:1 (5:1) Зенит – Насьонал 1:1 (3:4) Оденсе – Дженоа 1:1 (1:3) Црвена Звезда – Славия (Прага) 2:1 (0:3) Металлист (Харьков) – Штурм 0:1 (1:1) Амкар – Фулхэм 1:0 (1:3) Астон Вилла – Рапид (Вена) 2:1 (0:1) Динамо (Москва) – ЦСКА (София) 1:2 (0:0) Карабах – Твенте 0:0 (1:3) Спарта (Прага) – Марибор 1:0 (2:0) Клуж – Сараево 2:1 (1:1) Сент-Патрикс – Стяуа 1:2 (0:3) Хартс – Динамо (Загреб) 2:0 (0:4) Базель – Бакы 5:1 (3:1) Жилина – Партизан 0:2 (1:1) Слован (Либерец) – Динамо (Бухарест) 0:3 (3:0), по пенальти 8:9. Аустрия (Вена) – Металлург (Донецк) 3:2 (2:2) Актобе – Вердер 0:2 (3:6) Тромсе – Атлетик (Бильбао) 1:1 (2:3) Хапоэль (Тель-Авив) – Теплице 1:1 (2:1) Эльфсборг – Лацио 1:0 (0:3) Лилль – Генк 4:2 (2:1) Херенвен – ПАОК 0:0 (1:1) Слован (Братислава) – Аякс 1:2 (0:5) Герта – Брённбю 3:1 (1:2) Сигма – Эвертон 1:1 (0:4) Шахтер - Сивасспор 2:0 (3:0) Жеребьевка группового раунда - 28 августа. К 38 победителям квалификационного раунда Лиги Европы присоединятся 10 проигравших команд плей-офф Лиги Чемпионов. Они составят 12 групп по 4 команды.

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