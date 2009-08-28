Результаты матчей Лиги Европы
Жеребьевка - 28 августа
Завершились ответные матчи плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы
Ворскла – Бенфика 2:1. Первый матч 0:4
Валенсия – Стабек 4:1 (3:0).
Фенербахче – Сьон 2:2 (2:0)
АЕК Афины – Васлуй 3:0 (1:2)
Левадия – Галатасарай 1:1 (0:5)
Литекс – БАТЭ 0:4 (1:0)
Тулуза – Трабзонспор 0:1 (3:1)
ПСВ Эйндховен – Бней-Йегуда 1:0 (1:0)
Рома – Кошице 7:1 (3:3)
Брюгге – Лех 1:0 (0:1), по пенальти 4:3
Вильярреал – Бреда 6:1 (3:1)
Гамбург – Генгам 3:1 (5:1)
Зенит – Насьонал 1:1 (3:4)
Оденсе – Дженоа 1:1 (1:3)
Црвена Звезда – Славия (Прага) 2:1 (0:3)
Металлист (Харьков) – Штурм 0:1 (1:1)
Амкар – Фулхэм 1:0 (1:3)
Астон Вилла – Рапид (Вена) 2:1 (0:1)
Динамо (Москва) – ЦСКА (София) 1:2 (0:0)
Карабах – Твенте 0:0 (1:3)
Спарта (Прага) – Марибор 1:0 (2:0)
Клуж – Сараево 2:1 (1:1)
Сент-Патрикс – Стяуа 1:2 (0:3)
Хартс – Динамо (Загреб) 2:0 (0:4)
Базель – Бакы 5:1 (3:1)
Жилина – Партизан 0:2 (1:1)
Слован (Либерец) – Динамо (Бухарест) 0:3 (3:0), по пенальти 8:9.
Аустрия (Вена) – Металлург (Донецк) 3:2 (2:2)
Актобе – Вердер 0:2 (3:6)
Тромсе – Атлетик (Бильбао) 1:1 (2:3)
Хапоэль (Тель-Авив) – Теплице 1:1 (2:1)
Эльфсборг – Лацио 1:0 (0:3)
Лилль – Генк 4:2 (2:1)
Херенвен – ПАОК 0:0 (1:1)
Слован (Братислава) – Аякс 1:2 (0:5)
Герта – Брённбю 3:1 (1:2)
Сигма – Эвертон 1:1 (0:4)
Шахтер - Сивасспор 2:0 (3:0)
Жеребьевка группового раунда - 28 августа.
К 38 победителям квалификационного раунда Лиги Европы присоединятся 10 проигравших команд плей-офф Лиги Чемпионов. Они составят 12 групп по 4 команды.