Ворскла одерживает моральную победу
23:33, 27 августа 2009Спорт
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А в следующий раунд проходит Бенфика
Завершился ответный матч стадии плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы между полтавской Ворсклой и командой "Бенфика" из Португалии.
Ворскла - Бенфика 2:1. Первый матч 0:4 и в групповой раунд проходит соперник украинской команды.
Напомним, что ранее сегодня завершились игры
Металлист - Штурм 0:1 (1:1)
Аустрия - Металлург 3:2 (2:2).
Таким образом, из четырех украинских команд в следующий раунд проходит только обладатель Кубка УЕФА прошлого сезона - донецкий "Шахтер", дважды (3:0 и 2:0) обыгравший турецкий "Сивасспор".
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