Ворскла одерживает моральную победу

Завершился ответный матч стадии плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы между полтавской Ворсклой и командой "Бенфика" из Португалии.

Ворскла - Бенфика 2:1. Первый матч 0:4 и в групповой раунд проходит соперник украинской команды.

Напомним, что ранее сегодня завершились игры

Металлист - Штурм 0:1 (1:1)

Аустрия - Металлург 3:2 (2:2).

Таким образом, из четырех украинских команд в следующий раунд проходит только обладатель Кубка УЕФА прошлого сезона - донецкий "Шахтер", дважды (3:0 и 2:0) обыгравший турецкий "Сивасспор".