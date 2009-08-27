Аустрия дожала Металлург в экстра-тайме

В Вене завершился ответный матч стадии плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы между донецким Металлургом и командой "Аустрия".

Аустрия - Металлург 3:2. Первый матч 2:2.

Металлург открыл счет в матче, австрийцы сравняли, Металлург вышел вперед, австрийцы снова сравняли и на 116-й минуте игры забили третий гол со штрафного. Таким образом, в групповой раунд проходит соперник украинской команды.

В матче Ворскла - Бенфика идет второй тайм, Ворскла ведет в счете 2:1.