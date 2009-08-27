Металлист покидает Лигу Европы

Завершился ответный матч стадии плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы между харьковским Металлистом и командой "Штурм" из австрийского города Грац.

Металлист - Штурм 0:1. Первый матч 1:1.

Таким образом, в групповой раунд проходит соперник украинской команды.

В матче Аустрия - Металлург Д идет дополнительное время: команды повторили счет первой встречи 2:2. У Металлурга из-за красной карточки на одного игрока меньше.

В матче Ворскла - Бенфика счет на эту минуту не открыт.