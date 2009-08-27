Металлист покидает Лигу Европы
22:15, 27 августа 2009Спорт
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Завершился матч в Харькове
Завершился ответный матч стадии плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы между харьковским Металлистом и командой "Штурм" из австрийского города Грац.
Металлист - Штурм 0:1. Первый матч 1:1.
Таким образом, в групповой раунд проходит соперник украинской команды.
В матче Аустрия - Металлург Д идет дополнительное время: команды повторили счет первой встречи 2:2. У Металлурга из-за красной карточки на одного игрока меньше.
В матче Ворскла - Бенфика счет на эту минуту не открыт.
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