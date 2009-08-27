Динамо достались Барселона, Интер и Рубин

Состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов.

К группе F, где уже были Барселона от "первой корзины" и Интер - от второй, добавились киевское Динамо и казанский Рубин.

Общие результаты

Группа A. Бавария, Ювентус, Бордо, Маккаби

Группа B. Манчестер Юнайтед, ЦСКА, Бешикташ, Вольфсбург

Группа C. Милан, Реал, Марсель, Цюрих

Группа D. Челси, Порту, Атлетико, АПОЭЛ

Группа Е. Ливерпуль, Лион, Фиорентина, Дебрецен

Группа F. Барселона, Интер, Динамо, Рубин

Группа G. Севилья, Рейнджерс, Штутгарт, Униря

Группа H. Арсенал, АЗ, Олимпиакос, Стандард

Шесть туров группового этапа Лиги чемпионов пройдут в период с 15 сентября по 9 декабря.