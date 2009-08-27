Чигринский подтвердил: переход в «Барсу» практически решен

Защитник донецкого «Шахтера» Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ подтвердил, что вопрос с его переходом в испанскую «Барселону» практически решен.

Об этом он сказал сегодня в Монако на пресс-конференции накануне матча за Суперкубок УЕФА «Барселона» - «Шахтер», сообщили УНИАН в пресс-службе донецкого клуба.

«Думаю, это мечта каждого футболиста - сыграть за такую команду, как «Барселона». Вряд ли вам удастся найти кого-то, кто отказался бы от этого. И я в этом плане не являюсь исключением», - сказал Д.ЧИГРИНСКИЙ.

Он отметил, что «чувствует гордость», что «Барселона» проявила к нему «внимание, заинтересованность и серьезную настойчивость», и понимает, что завтрашняя игра в составе «горняков» будет для него «специфической и необычной». «Но я профессионал. До тех пор, пока я выхожу на поле в футболке «Шахтера», я отстаиваю интересы этой команды», - отметил защитник «Шахтера».

Д.ЧИГРИНСКИЙ подчеркнул, что в последние дни было много ажиотажа вокруг его возможного перехода в испанский клуб, но сейчас он уже не чувствует никакого давления и полностью сконцентрирован на матче за Суперкубок УЕФА.

Д.ЧИГРИНСКИЙ также уверен, что его уход на «Шахтере» никак не скажется, поскольку из команды в последние годы уходило много ведущих футболистов.

«Несмотря на это «Шахтер» продолжал расти, двигаться вперед. Если даже говорить о прошедшем сезоне, то он был самым успешным за последние годы», - заключил Д.ЧИГРИНСКИЙ.