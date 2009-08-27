Динамо попало в 3-ю корзину жеребьевки Лиги Чемпионов

Сегодня в 18.45 по киевскому времени начнется торжественная церемония жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов. Помимо самого распределения команд на группы, будут вручены награды лучших действующим лицам прошлого сезона в еврокубках.

32 участника турнира традиционно разделены на четыре корзины по восемь команд в каждой согласно рейтингу коэффициентов УЕФА. Самый высокий рейтинг среди всех участников турнира имеет Барселона - 121, 853, коэффициент Дебрецена 1,633 - он идет на последнем месте в списке клубов. Единственный представитель Украины на этой стадии киевское Динамо занимает 19-е место и имеет коэффициент - 46,370. Это третья корзина.

Полностью же список корзин выглядит так:

Первая корзина: Барселона, Ливерпуль, Челси, МЮ, Милан, Арсенал, Севилья, Бавария.

Вторая корзина: Лион, Интер, Реал, ЦСКА, Порту, АЗ, Ювентус, Рейнджерс.

Третья корзина: Олимпиакос, Марсель, Динамо, Штутгарт, Фиорентина, Атлетико, Бордо, Бешикташ.

Четвертая корзина: Вольфсбург, Стандард, Маккаби Х, Цюрих, Рубин, Униря, АПОЕЛ, Дебрецен.

Процедуру жеребьевки можно смотреть на канале Спорт 1.

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