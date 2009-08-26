Результаты матчей Лиги чемпионов

23:32, 26 августа 2009
Спорт
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Победители переходят в групповой раунд

Завершились сегодняшние матчи плей-офф квалификационного раунда Лиги Чемпионов

Арсенал - Селтик 3:1. Первый матч 2:0

Штутгарт - Тимишоара 0:0 (2:0)

Фиорентина - Спортинг 1:1 (2:2)

АПОЕЛ - Копенгаген 3:1 (0:1)

Олимпиакос - Шериф 1:0 (2:0)

Напомним, что вчера были сыграны матчи

Андерлехт - Лион 1:3 (Первый матч 1:5)

Дебрецен - Левски 2:0 (2:1)

Маккаби (Хайфа) - Ред Булл (Вена) 3:0 (2:1)

Атлетико - Панатинаикос 2:0 (3:2)

Цюрих - Вентспилс 2:1 (3:0)

Победители выходят в групповой раунд (жеребьевка 27 августа), проигравшие переходят в групповой раунд Лиги Европы (жеребьевка 28 августа).

 

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