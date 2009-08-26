В Польше предостерегают от покупки билетов на Евро-2012

Польский координатор подготовки к Евро 2012 компания Pl 2012 предостерегает от покупки билетов на матчи Чемпионата от фирм, не имеющих на это право.

Как передает корреспондент УНИАН, в Польше уже появились организации, которые предлагают продажу билетов, несмотря на то, что определение групп произойдет только в феврале следующего года, а участники матчей чемпионата станут известны в декабре 2011 году.

«Такие действия выполняют структуры, которые не имеют никаких прав на дистрибьюцию билетов на матчи Евро-2012 и являются нелегальными», - отмечает национальный координатор по вопросам интеллектуальной собственности PL.2012 Томаш ЗАХОРСКИЙ.

Спекулянты пытаются продать билеты, высылая свои предложения, в частности, крупным фирмам.

Т.ЗАХОРСКИЙ отметил, что продажа билетов на Евро-2012 не началась, и поэтому никто не имеет права их распространять.

Он добавил, что каждый, кто покупает такие билеты, должен осознавать, что их могут не пустить на стадион из-за того, что они куплены через «нелегальный канал».

Перепродажа билетов карается польским национальным законодательством.

Pl 2012 отметила серьезность проблемы спекуляции билетами на футбольные матчи европейских чемпионатов, которыми нередко занимаются международные преступные группы.

Во время последнего чемпионата лица, которые покупали билеты у спекулянтов, потеряли несколько сотен тысяч евро.

«Фирмы, которые продают сегодня пакеты для десяти лиц на матч открытия Евро-2012, хотят несколько десятков тысяч евро», - отметила Pl 2012.