Луческу обижается: Шахтер показывает спектакль, а зрителей на стадионе мало

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча ЛУЧЕСКУ сетует, что на матч «горняков» с турецким «Сивасспором» в квалификации Лиги Европы, который дончане уверенно выиграли у себя дома со счетом 2:0, пришло не очень много зрителей.

Об этом он сказал на пресс-конференции после матча 25 августа. Согласно официальным данным, на стадионе «Олимпийский», вмещающем 25,6 тыс. зрителей пришло 18 тыс. болельщиков.

«Наверное, интерес к этой игре был не очень большим, подтверждение тому - не очень много зрителей сегодня на трибунах», - сказал М. ЛУЧЕСКУ.

По его словам, удивительно и странно, что «Шахтер», «в принципе, играет хорошо, показывает спектакль, и при этом зрители не приходят на стадион».

Одновременно, он понимает, что зрителей было мало, потому что «Шахтер» со счетом 3:0 выиграл в первом матче в Турции. «Предполагаю, если бы в Турции был ничейный результат, стадион сегодня был бы полный, поддержка со стороны болельщиков была серьезней», - допускает М. ЛУЧЕСКУ.

Тем не менее, ему «вдвойне странно, что люди не приходят на наши игры, чтобы видеть футбольное зрелище». Он напомнил, что «Шахтер» привозит в Донецк хороших игроков, построил современнейшую «Донбасс Арену», и потому ему хотелось бы, чтобы зрители приходили на стадион в большом количестве. «Ведь билеты стоят, наверное, в тридцать раз дешевле, чем на Западе, не думаю, что в этом проблема», - недоумевал М. ЛУЧЕСКУ. Он подчеркнул, что команда пытается «играть в удовольствие зрителям, чтобы им было приятно смотреть такую игру, и болельщикам осталось ответить тем же».

Говоря собственно о матче, М. ЛУЧЕСКУ отметил, что «хорошая игра была до 65-й минуты». «Потом, видимо, сбросили скорости, думая о том, что через два дня нам предстоит тяжелая игра с «Барселоной», - предположил М. ЛУЧЕСКУ.

Он констатировал, что у его команды было преимущество, она создала много голевых моментов, но использовала их «не всегда серьезно».

Он отметил за хорошую игру защитника Ярослава РАКИЦКОГО и вратаря Рустама ХУДЖАМОВА и поздравил их с дебютом в еврокубках.

«Я доволен действиями центральных защитников. Они были собраны, сконцентрированы на протяжении всей игры, практически не допускали ошибок», - заключил М. ЛУЧЕСКУ.