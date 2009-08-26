Результаты матчей Лиги чемпионов

00:02, 26 августа 2009
Спорт
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Победители первой игры подтвердили свое преимущество

Завершились сегодняшние ответные матчи плей-офф квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Андерлехт - Лион 1:3 (Первый матч 1:5)

Дебрецен - Левски 2:0 (2:1)

Маккаби (Хайфа) - Ред Булл (Вена) 3:0 (2:1)

Атлетико - Панатинаикос 2:0 (3:2)

Цюрих - Вентспилс 2:1 (3:0)

Команды, выделенные темным, выходят в групповой турнир. Их оппоненты переходят в групповой турнир Лиги Европы.

Завтра будут сыграны матчи

Арсенал - Селтик, первый матч - 2:0

Штутгарт - Тимишоара (2:0)

Фиорентина - Спортинг (2:2)

АПОЕЛ - Копенгаген (0:1)

Олимпиакос - Шериф (2:0)

 

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