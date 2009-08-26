Результаты матчей Лиги чемпионов

Победители первой игры подтвердили свое преимущество

Завершились сегодняшние ответные матчи плей-офф квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Андерлехт - Лион 1:3 (Первый матч 1:5) Дебрецен - Левски 2:0 (2:1) Маккаби (Хайфа) - Ред Булл (Вена) 3:0 (2:1) Атлетико - Панатинаикос 2:0 (3:2) Цюрих - Вентспилс 2:1 (3:0) Команды, выделенные темным, выходят в групповой турнир. Их оппоненты переходят в групповой турнир Лиги Европы. Завтра будут сыграны матчи Арсенал - Селтик, первый матч - 2:0 Штутгарт - Тимишоара (2:0) Фиорентина - Спортинг (2:2) АПОЕЛ - Копенгаген (0:1) Олимпиакос - Шериф (2:0)

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