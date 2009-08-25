Шахтер проходит в групповой турнир Лиги Европы

Завершилась ответная встреча плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы между донецким Шахтером и командой из города Сивас (Турция).

Шахтер - Сивасспор 2:0 (Жадсон 20 пен., Адриано 59 пен.). Первый матч 3:0.

По итогам двух матчей Шахтер проходит в следующий этап розыгрыша: груповой раунд.

Напомним, что послезавтра играют еще три украинские команды:

Металлист - Штурм, первый матч 1:1

Аустрия - Металлург Д (2:2)

Ворскла - Бенфика (0:4).