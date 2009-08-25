Каспаров в Крыму играет в шахматы с моряками

Чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер Гарри КАСПАРОВ сегодня в Севастополе принял участие в открытии любительского шахматного турнира «Севастопольская ладья».

Как передает корреспондент УНИАН, турнир проходит в течение одного дня на 45 досках в помещении Севастопольского шахматного клуба. В соревнованиях принимают участие военнослужащие Военно-морских сил Украины и Черноморского флота Российской Федерации, в том числе запаса и в отставке.

Сегодня же после подведения итогов соревнований Г.КАСПАРОВ на 13 досках проведет сеанс одновременной игры, а также даст пресс-конференцию.

Инициатива проведения турнира принадлежит Северо-западной ассоциации ветеранов боевых действий (г.Санкт-Петербург) и некоммерческой организации «Альянс-клуб» г. Череповца. Общий призовой фонд турнира составляет 85 тыс. рублей.