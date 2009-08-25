Луческу считает второстепенным матч с «Сивасспором»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча ЛУЧЕСКУ считает второстепенным завтрашний ответный матч с турецким «Сивасспором» в квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Донецке.

М.ЛУЧЕСКУ напомнил, что первый матч в Турции «горняки» выиграли со счетом 0:3. «Теперь на первый план все-таки выходит матч с «Барселоной» за Суперкубок Европы 28 августа», - сказал наставник «Шахтера».

Одновременно он подчеркнул, что в ответном матче с «Сивасспором» дончане не собираются расслабляться. «Важно пройти «Сивасспор» и войти в групповой этап турнира…Это международная игра, и имидж для всякой команды много значит», - указал М.ЛУЧЕСКУ.

По его словам, вся команда готова к игре, за исключением только двух травмированных – защитника Мариуша ЛЕВАНДОВСКИ и нападающего Луиса АДРИАНО.

В то же время тренер «горняков» не исключил, что с учетом результата первого матча в составе «Шахтера» будут перестановки, кому-то из ведущих игроков дадут отдохнуть.

Говоря о тактике на завтрашний матч, М.ЛУЧЕСКУ отметил, что «наверняка турки изучили и хорошо знают наши возможности, будут играть от обороны и делать ставку на контратаки». «Поэтому «Шахтеру» завтра придется контратаковать. Забитый мяч в наши ворота может изменить настроение. Главное, чтобы мы были на высоком уровне», - отметил М.ЛУЧЕСКУ.

Отвечая на вопрос, сколько нападающих он выпустит завтра на поле, М.ЛУЧЕСКУ заметил, что «это не столь важно». «Главное, чтобы атакующая линия команды была способна воплотить в жизнь то, что мы задумали», - уверен он.

В заключение наставник «горняков» похвалил экс-игрока львовских «Карпат» Василия КОБИНА, который «уже адаптировался к нашей игре, приспособился к нашим принципам, легко влился в коллектив». «В «Шахтер» он пришел с большим желанием доказать, что хочет играть в этой команде. Я это оценил. Такому игроку сложно не найти место в составе, даже если придется менять его амплуа», - заключил М.ЛУЧЕСКУ.