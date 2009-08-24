В Крыму прошел массовый прыжок с парашютами незрячих людей

Пять незрячих людей из разных регионов Украины совершили сегодня самостоятельные прыжки с парашютом в воду – открытое море – вблизи курортного поселка Коктебель в Крыму.

«Впервые в мире прошел массовый прыжок незрячих людей. Четыре мужчины и женщина установили рекорд Украины и мировой рекорд», – сообщил по телефону корреспонденту УНИАН один из участников акции «Небо – для свободных!» председатель «Всеукраинского профсоюза работоспособных инвалидов» Владимир ПЕТРОВСКИЙ.

Пять инвалидов по зрению из Киева, Нововолынска, Харькова и Крыма прыгали без страховки с высоты 300 метров с самолета на морскую воду. Небольшая высота была выбрана специально, потому что так прыгать труднее, пояснил В.ПЕТРОВСКИЙ.

На этой неделе планируется вручение дипломов Книги рекордов Украины. Кроме того, подана заявка для включения прыжка незрячих людей в Книгу рекордов Гиннесса.

«Эта акция проведена для того, чтобы показать физически здоровым людям, что если могут инвалиды переступить через себя и установить мировой рекорд, то мы не имеем права – вместе с физически здоровыми людьми и физически больными людьми, – чтобы наша Украина была такой, какой является сейчас. Если физически здоровые люди не хотят или не могут встать впереди этого процесса (преобразований), то мы готовы им помочь, готовы принять на себя первый удар», – сказал руководитель «Всеукраинского профсоюза работоспособных инвалидов».