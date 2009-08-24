Владимир Кличко перенес свой бой - СМИ

Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко перенес свой бой, запланированный на 12 декабря 2009 года, на начало 2010 года, сообщает интернет-издание fightnews.com. Это связано с тем, что в декабре у Кличко не будет возможности договориться с американскими каналами о трансляции его поединка в США. Официально эта информация пока не подтверждена.

Новость о том, что Владимир Кличко вернется на ринг 12 декабря, появилась в конце июля на официальном сайте братьев Кличко. Сообщение об этом до сих пор опубликовано на сайте украинских боксеров.

Позднее интернет издание boxingscene.com сообщило, что соперником Кличко станет американец Эдди Чемберс, но официального подтверждения эта информация не получила. Владимир Кличко является чемпионом мира по версиям IBF (Международная федерация бокса) и WBO (Всемирная боксерская организация).

Как отмечает fightnews.com, в своем последнем бою против Руслана Чагаева Кличко получил разрыв сухожилия левого плеча. Боксеру была сделана операция. Однако перенос следующего боя Кличко на начало 2010 года не связан с этой травмой.

Лента.ру