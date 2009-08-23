Иванчук выиграл шахматный турнир серии Гран-при

Итоговая таблица

Украинский гроссмейстер Василий Иванчук стал победителем шахматного турнире серии Гран-при в Джермуке (Армения). В заключительном 13-м туре Иванчук черными фигурами одолел армянина Владимира Акопяна. Венгр Петер Леко, который разделял лидерство с украинцем, напротив, потерпел поражение, сдавшись на 78-м ходу партии с Борисом Гельфандом (Израиль). Второе-третье места с Гельфандом разделил армянин Левон Аронян, который белыми фигурами победил россиянина Эрнесто Инаркиева. Остальные поединки 13-го тура завершились вничью: Дмитрий Яковенко (Россия) - Евгений Алексеев (Россия), Павел Эльянов (Украина) - Рустам Касымжанов (Узбекистан), Сергей Карякин (Украина) - Гата Камский (США), Этьен Бакро (Франция) - Иван Чепаринов (Болгария). Итоговая таблица: Иванчук - 8,5 очков; Аронян, Гельфанд - по 8; Леко, Касымжанов, Алексеев - 7,5; Карякин - 7; Эльянов - 6,5; Бакро, Камский - по 6; Акопян, Яковенко - 5; Инаркиев - 4,5; Чепаринов - 4. РИА "Новости"

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