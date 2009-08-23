Результаты 5-го тура Чемпионата Украины по футболу
20:10, 23 августа 2009Спорт
2016
Прервана беспроиграшная серия Динамо
Завершились сегодняшние матчи 5-го тура Чемпионата Украины по футболу
Арсенал - Карпаты 0:0
Металлург Д - Металлург З 3:0 (Танаса 30, 61, Димитров 58 пен.)
Ворскла - Динамо 1:1 (Сачко 16 - Милевский 6 пен.)
Напомним, что вчера сыграли:
Заря - Закарпатье 2:0 (Курилов 6, Шевчук 73)
Оболонь - Днепр 1:0 (Куценко 2)
Кривбасс - Черноморец 2:3 (Бартулович 20 пен., Воробей 40 - Диденко 22, Ребенок 54, Балашов 81 пен.)
Ильичевец - Таврия 2:2 (Ярошенко 19, Мельник 25 - Гигиадзе 79, Любенович 90+2)
Матч Металлист - Шахтер перенесен на 23 сентября.
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