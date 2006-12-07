Колесников: пока Суркис владеет ”Динамо”, будет война

Народный депутат Борис КОЛЕСНИКОВ заявляет, что пока Григорий СУРКИС будет владеть клубом "Динамо" (Киев) и одновременно управлять украинским футболом, "будет война". Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке, отвечая на вопрос журналистов, возможно ли примирение между ним и Г.СУРКИСОМ.

"Ты владеешь киевским "Динамо" и будешь управлять украинским футболом. Такого не будет никогда. Пока это будет, будет война", – сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он снова подчеркнул, что Г.СУРКИС - "не профессионал" и ему "нужно спокойненько уйти в отставку".

Б.КОЛЕСНИКОВ также выразил неудовлетворение, что Г.СУРКИС "в Федерации футбола перетянул на себя все судейские функции", но его "нельзя критиковать, потому что нам не дадут чемпионат Европы-2012".