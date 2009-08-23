Украина выполняет обязательства по Евро-2012

Украина выполняет все взятые на себя обязательства по основным инфраструктурным проектам Евро-2012. Об этом заявил сегодня во время посещения стадиона «Металлист» в Харькове заместитель министра Кабинета министров Украины – директор Координационного бюро по вопросам подготовки и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу Секретариата Кабмина Илья ШЕВЛЯК, передает корреспондент УНИАН.

«Что касается подготовки объектов, то нет никаких проблем, финансирование осуществляется, Украина выполняет те обязательства, которые есть сегодня по основным инфраструктурным проектам», - сказал И.ШЕВЛЯК, отвечая на вопрос о том, что означает преодоление Верховной Радой вето Президента Украины на закон о финансировании Евро-2012.

«В связи с принятием этого закона будет сделан уточненный перечень объектов. Над этим сейчас проводится работа», - отметил он.

На вопрос, как повлияет принятие закона на ход реализации проектов, президент компании DCH, инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ ответил: «Нам не важно, из какого фонда будет финансироваться подготовка, нам важно, чтобы пришли «живые» деньги».

По словам О.ЯРОСЛАВСКОГО, ожидается поступление 206,6 млн. грн. государственных средств на реконструкцию стадиона «Металлист», 178 млн. грн. – на реконструкцию аэропорта и 301,7 млн. грн. – на ремонт дорог. В связи с непоступлением этих средств «остановки нет», сказал он, но их получение «поможет очень существенно».

«Это не просто ожидание, - прибавил И.ШЕВЛЯК, а это уже решенный вопрос – предусмотренная помощь из государственного бюджета на стадион в Харькове, аэропорт, а также другие инфраструктурные проекты».

Заместитель министра акцентировал на том, что «есть четкое понимание приоритетных объектов в подготовке к Евро-2012».