Результаты 3-го тура английской Премьер-лиги

20:33, 22 августа 2009
Спорт
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МЮ отыгрался на Уигане

Завершились сегодняшние матчи 3-го тура английской Премьер-лиги

Арсенал - Портсмут 4:1 (Диаби 18, 21, Галлас 50, Рэмси 68 - Кабул 37)

Уиган - МЮ 0:5 (Руни 56, 65, Бербатов 59, Оуэн 85, Нани 90)

Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 (Адебайор 17)

Сандерленд - Блэкберн 2:1 (Джонс 32, 53 - Живе 21)

Халл Сити - Болтон 1:0 (Гила 61)

Бирмингем - Сток Сити 0:0

Завтра играют Вест Хэм - Тоттенхэм, Бернли - Эвертон, Фулхэм - Челси, послезавтра Ливерпуль - Астон Вилла.

 

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