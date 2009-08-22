Результаты 3-го тура английской Премьер-лиги
20:33, 22 августа 2009Спорт
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МЮ отыгрался на Уигане
Завершились сегодняшние матчи 3-го тура английской Премьер-лиги
Арсенал - Портсмут 4:1 (Диаби 18, 21, Галлас 50, Рэмси 68 - Кабул 37)
Уиган - МЮ 0:5 (Руни 56, 65, Бербатов 59, Оуэн 85, Нани 90)
Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 (Адебайор 17)
Сандерленд - Блэкберн 2:1 (Джонс 32, 53 - Живе 21)
Халл Сити - Болтон 1:0 (Гила 61)
Бирмингем - Сток Сити 0:0
Завтра играют Вест Хэм - Тоттенхэм, Бернли - Эвертон, Фулхэм - Челси, послезавтра Ливерпуль - Астон Вилла.
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