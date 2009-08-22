Результаты 3-го тура английской Премьер-лиги

МЮ отыгрался на Уигане

Завершились сегодняшние матчи 3-го тура английской Премьер-лиги Арсенал - Портсмут 4:1 (Диаби 18, 21, Галлас 50, Рэмси 68 - Кабул 37) Уиган - МЮ 0:5 (Руни 56, 65, Бербатов 59, Оуэн 85, Нани 90) Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 (Адебайор 17) Сандерленд - Блэкберн 2:1 (Джонс 32, 53 - Живе 21) Халл Сити - Болтон 1:0 (Гила 61) Бирмингем - Сток Сити 0:0 Завтра играют Вест Хэм - Тоттенхэм, Бернли - Эвертон, Фулхэм - Челси, послезавтра Ливерпуль - Астон Вилла.

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