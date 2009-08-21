На родине Ивана Поддубного - праздник богатырской силы

22-23 августа в Красеневке Чернобаевского района Черкасской области состоится всеукраинский праздник богатырской силы на призы шестикратного чемпиона мира по греко-римской борьбе Ивана Поддубного.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского облсовета, свое участие в празднике уже подтвердили более 20 команд борцов из Украины, России, Литвы и Польши. По традиции, в село Красеневку (на родину И.Поддубного) прибудет делегация из российского города Ейск, где борец прожил свои последние годы.

На празднике будет выступать 29-летний многократный рекордсмен Книги рекордов Украины, один из самых сильных людей мира представитель Донецка Дмитрий ХАЛАДЖИ.

В программе Всеукраинского праздника: турнир по греко-римской борьбе, турниры по шашкам, шахматам, дартсу, армрестлингу, гиревому спорту, богатырское шоу с участием Д.ХАЛАДЖИ, спортивно-развлекательная программа "Самый сильный человек праздника – 2009", фестиваль фольклора и троистых музык, песенный фестиваль семейного творчества.