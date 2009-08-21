Результаты матчей Лиги Европы
Ответные игры - 27 августа
В сегодняшних матчах плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы зафиксированы такие результаты:
Галатасарай – Левадия 5:0
Васлуй – АЕК Афины 2:1
Сивасспор – Шахтер 0:3Аякс – Слован (Братислава) 5:0
Генк – Лилль 1:2
Дженоа – Оденсе 3:1
Динамо (Бухарест) – Слован (Либерец) 0:2. Матч остановлен на 88-й минуте из-за беспорядков на трибунах.
Лацио – Эльфсборг 3:0
Марибор – Спарта (Прага) 0:2
Брённбю – Герта 2:1
Лех – Брюгге 1:0
Стяуа – Сент-Патрикс 3:0
Сьон – Фенербахче 0:2
Металлург (Донецк) – Аустрия (Вена) 2:2Партизан – Жилина 1:1
Сараево – Клуж 1:1
Бакы – Базель 1:3
ПАОК – Херенвен 1:1
Славия (Прага) – Црвена Звезда 3:0
Твенте – Карабах 3:1
ЦСКА (София) – Динамо (Москва) 0:0
Бенфика – Ворскла 4:0
Трабзонспор – Тулуза 1:3
Бней-Йегуда – ПСВ Эйндховен 0:1
Рапид (Вена) – Астон Вилла 1:0
Штурм – Металлист (Харьков) 1:1БАТЭ – Литекс 0:1
Бреда – Вильярреал 1:3
Генгам – Гамбург 1:5
Теплице – Хапоэль (Тель-Авив) 1:2
Кошице – Рома 3:3
Динамо (Загреб) – Хартс 4:0
Вердер – Актобе 6:3
Стабек – Валенсия 0:3
Эвертон – Сигма 4:0
Фулхэм – Амкар 3:1
Насьонал – Зенит 4:3
Атлетик (Бильбао) – Тромсе 3:2
Ответные игры - 27 августа