Установлен мировой рекорд в беге на 200 метров
22:36, 20 августа 2009Спорт
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Ямайский спринтер побил свой же результат
Ямайский спринтер Усейн Болт установил мировой рекорд на чемпионате мира по легкой атлетике, пробежав 200 метров за 19,19 секунды. Об этом 20 августа сообщает AFP.
Болт побил свой собственный рекорд, установленный в 2008 году на XXIX Олимпийских играх в Пекине (19,58).
Чемпионат мира по легкой атлетике открылся в Берлине 17 августа и продлится до 23-го.
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