Установлен мировой рекорд в беге на 200 метров

Ямайский спринтер Усейн Болт установил мировой рекорд на чемпионате мира по легкой атлетике, пробежав 200 метров за 19,19 секунды. Об этом 20 августа сообщает AFP.

Болт побил свой собственный рекорд, установленный в 2008 году на XXIX Олимпийских играх в Пекине (19,58).

Чемпионат мира по легкой атлетике открылся в Берлине 17 августа и продлится до 23-го.