Результаты матчей Лиги Европы с участием украинских команд

Две трудных ничьих и два крупных счета

В сегодняшних матчах плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы с участием украинских команд зафиксированы такие результаты Штурм - Металлист 1:1 (Байхлер 31 - Олейник 76) Металлург Д - Аустрия 2:2 (Кингсли 17, Димитров 90+2 - Ачимович 8, Диабанг 48) Сивасспор - Шахтер 0:3 (Гай 6, Илсиньо 76, Кобин 87) Бенфика - Ворскла 4:0 (Ди Мария 33, Кардосо 55 пен., Савиола 57, Велдон 77) Ответные матчи - 27 августа (Шахтер - Сивасспор 25-го)

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