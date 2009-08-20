Результаты матчей Лиги Европы с участием украинских команд

22:02, 20 августа 2009
Спорт
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Две трудных ничьих и два крупных счета

В сегодняшних матчах плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы с участием украинских команд зафиксированы такие результаты

Штурм - Металлист 1:1 (Байхлер 31 - Олейник 76)

Металлург Д - Аустрия 2:2 (Кингсли 17, Димитров 90+2 - Ачимович 8, Диабанг 48)

Сивасспор - Шахтер 0:3 (Гай 6, Илсиньо 76, Кобин 87)

Бенфика - Ворскла 4:0 (Ди Мария 33, Кардосо 55 пен., Савиола 57, Велдон 77)

Ответные матчи - 27 августа (Шахтер - Сивасспор 25-го)

 

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