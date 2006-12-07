Шевченко готов покинуть ”Челси”

Капитан сборной Украины, форвард "Челси" Андрей Шевченко в интервью изданию The Mirror заявил, что он подчинится любому решению руководства клуба, если его отдадут в аренду в другую команду. По словам украинца, для него не составит проблемы собрать чемоданы и уехать, чтобы в новой команде доказать свою состоятельность.

"В "Челси" я чувствую себя, как дома, словно я играл за этот клуб уже давно. Но моя игра, к сожалению, не устраивает главного тренера Жозе Моуринью, - признал украинец. - Наверное, уже все написали о том, что в ближайшее время я вернусь в "Милан", но могу сказать, что я не обсуждал этот вопрос с руководством. Если это все же произойдет, я упакую чемоданы и уеду. Я полностью уверен в своих силах, и если кого-то не устраивает моя игра, я вернусь в Италию. Я докажу, что я не закончился как игрок, хотя это и не имеет смысла. Думаю, все знают, кто такой Андрей Шевченко и на что он способен".

Шевченко рассказал, что владелец "Челси" Роман Абрамович полностью на его стороне, но все, что он может сделать для нападающего – убедить менеджеров клуба отдать украинца в аренду, а не продавать. Напомним, что Абрамович, который считает Шевченко своим другом, в течение трех лет уговаривал капитана сборной Украины перейти из "Милана" в "Челси".

"Я понимаю Моуринью. Я действительно не забиваю столько, сколько я сам хотел бы, и на что рассчитывал тренер. Мне будет жаль уезжать из Лондона, ведь я уже привык к жизни здесь, моя семья прекрасно здесь устроилась. Но если я уеду, то моя супруга с сыновьями не вернутся в Италию, а останутся в Англии", - подчеркнул Шевченко.

Напомним, что в нынешнем сезоне в официальных матчах за "Челси" Андрей Шевченко забил пять мячей. Последний из них – в ворота болгарского "Левски" в матче Лиги чемпионов.

Лента.ру