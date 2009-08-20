Сегодня сразу 4 украинских клуба сыграют в Лиге Европы

Впервые со времен независимости сразу четыре украинских команды сыграют в один день в европейских кубковых турнирах пишет "Газета.ua" . Донецкие ”Шахтер” и ”Металлург”, харьковский ”Металлист” и полтавская ”Ворскла” сегодня начинают борьбу за право попасть в групповой турнир Лиги Европы.

Донецкий ”Металлург” начнет поединок против венской ”Аустрии” в 20.15. Прямая трансляция на телеканале ”Футбол”. Венцы последний матч провели в рамках 1/16 финала национального кубка и победили на выезде команду второй лиги ”Вюрмла” — 4:0. Два гола забил бывший игрок сборной Словении Миленко Ачимович — автор победного гола в люблянском матче плей-оффа за выход в чемпионат Европы-2000 против Украины.

Одновременно начнется еще один матч. В Граце местный ”Штурм” будет принимать ”Металлист”. Прямая трансляция на телеканале ТЕТ. ”Штурм” в Кубке Австрии победил второлиговый ”Сент-Йохан” — 4:2.

В 21.00 в турецком Сивасе выйдут на поле местный ”Сиваспор” и донецкий ”Шахтер”. Прямая трансляция на телеканале ”Украина”. ”Сиваспор” во втором туре чемпионата Турции проиграл на выезде ”Фенербахче” — 0:3 и пока еще не набрал в турнире ни одного очка.

Полтавская ”Ворскла” в Лиссабоне будет противостоять ”Бенфике”. Начало в 21.45, прямая телетрансляция на ICTV. ”Бенфика” стартовала в чемпионате Португалии с домашней ничьей против ”Маритима”.