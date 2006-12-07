Лига чемпионов: результаты всех матчей среды

В среду прошли матчи 6-го, заключительного тура группового турнира футбольной Лиги чемпионов сезона 2006-2007 в группах Е, F, G и H, по итогам которых определились все участники плей-офф ЛЧ и команды, которые продолжат европейскую кампанию в Кубке УЕФА.

Результаты матчей:

"Динамо" (Киев)- "Реал" 2:2

"Лион" - "Стяуа" 1:1

"Манчестер Юнайтед" - "Бенфика" 3:1

"Кобенхавн" - "Селтик" 3:1

"Порту" - "Арсенал" 0:0

"Гамбург" - ЦСКА (Москва) 3:2

"Андерлехт" - АЕК 2:2

"Милан" - "Лилль" 0:2