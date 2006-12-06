Завершился матч Динамо – Реал

Завершился матч 6-го тура группового раунда Лиги Чемпионов по футболу в группе Е, в котором встречались киевское "Динамо" и "Реал" (Мадрид, Испания). Ничья 2:2.

Составы команд и замены: Динамо: 1 Шовковский, 4 Родолфо (34, Мандзюк), 8 Белькевич, 16 Шацких, 17 Михалик, 20 Гусев, 25 Милевский (85, Ротань), 26 Несмачный, 37 Юссуф, 44 – Родриго, 81 – Маркович. Реал: 13 Диего Лопес, 2 Сальгадо, 3 Роберто Карлос, 6 Диарра, 9 Роналдо, 18 Кассано, 23 Бекхэм, 24 Мехия, 27 де ла Ред (70, Хави Гарсия), 36 Ньето (74, Борха Валеро), 38 Торрес.

На матч, ничего не менявший для Динамо в итоговой таблице Лиги, собралось не слишком много болельщиков. Олимпийский не заполнился и на четверть (К вопросу о любви болельщиков…)

Да и начался матч вяло. Первый удар нанес Реал (де ла Ред) на 6-й минуте, да и то мимо. Минут через 5 он же отнял мяч у Белькевича и отдал пас на выход партнеру ... Шовковский вышел на перехват.

11-я минута. Первый момент у ворот Реала. Динамо подало штрафной на линию вратарской ... мяч отскочил назад на 10 метров, откуда Гусев ударил намного выше ворот

И вот 13-я (счастливая) минута. Белькевич справа диагонально подал на дальнюю штангу, откуда ему подали знак… Шацких оказался ближе на два метра и в касание замкнул передачу. 1:0.

На 18-й минуте Антонио Кассано, выйдя на пас из глубины, не сумел обыграть защитника и вратаря.

А на 27-й в сходной ситуации Максим Шацких оказался результативнее. Гусев – Милевский – Шацких – пресловутая «спартаковская» стенка в одно касание (впрочем, с энергичным продвижением вперед из глубины). Защитники Реала, передвигаясь накрест, помешали друг другу, вратарь отбил мяч перед собой… Трудно понять был ли второй удар Шацких добиванием или рикошетом… Но 2:0.

39-я минута. Угловой у ворот Реала. Навес во вратарскую, и Юссуф чудом не достал мяч.

41-я. Сальгадо дает мастер-класс техники: при входе в штрафную укладывает Родриго и бьет.

43-я. Гусев хорошей передачей выводил Шацких на хет-трик, но тот не сумел принять мяч.

На 44-й по воротам не попадает Михалик.

Уже в добавленное время Белькевич подает угловой справа, но вратарь выбивает мяч в поле

Артем Милевский и Олег Гусев снова поработали на Шацких в самом начале второго тайма (пас вдоль правого фланга и прострел в штрафную). Вторая заявка на хет-трик прошла слева от дальней штанги.

На 55-й – сеанс “топ-футбола по европейски”: Роналдо пас пяточкой на Бекхэма и удар в дальнюю штангу... И сразу добивание – Ньето с линии штрафной. Шовковский четко ловит.

Обе команды играют спокойно, раскомплексованно, блещут навыками, в жесткую борьбу не идут. На фиг надо... Ни замен, ни фолов, ни угловых, ни оффсайдов. Гоняют мяч от ворот до ворот.

Дважды возникает угроза Реалу с правого фланга, в ответ – угроза для Динамо слева.

Угроза для ворот Динамо на 69-й минуте по линии штрафной справа ... Бекхэм отпасовал под удар, но киевляне перехватили.

Вскоре Несмачный смещается с левого фланга в центр и наносит неплохой удар в девятку, но Диего Лопес ловит мяч.

За пять минут до конца Реал подпортил приятный счет болельщикам Динамо. Роналдо получив мяч в штрафной, не смог пробить - защитники выбили на угловой. Но после подачи углового Бекхэмом он же первый успел к мячу и отправил мяч в ворота. 2:1.

…И минуты не прошло… Тут же позиционно обыграл защитников Динамо, уже настроившихся на конец игры. Пенальти. 2:2.

Две угрозы для Динамо возникли и в добавленное время. Но ничья сохранилась.

2:2.

Статистика матча (Динамо - Реал): удары по воротам – 10:13, фолы – 10:29, оффсайды – 3:1, угловые – 3:7 владение мячом – 46:54.

Одновременно с матчем Динамо – Реал завершились игры Лион – Стяуа (1:1), Манчестер Юнайтед - Бенфика (3:1), Копенгаген – Селтик (3:1), Порту – Арсенал (0:0), Гамбург – ЦСКА (3:2), Андерлехт – АЕК (2:2), Милан - Лилль (0:2).