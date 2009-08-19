«Челси» одержал вторую волевую победу подряд

Лондонский "Челси" одержал очередную непростую победу в чемпионате Англии по футболу, обыграв накануне в рамках второго тура "Сандерленд" - 3:1.

Как и в первом матче премьер-лиги, "аристократы", игравшие на выезде, пропустили первыми: на 18-й минуте отличился звездный новичок Черных котов Даррен Бент.

Отыграться команде Карло Анчелотти удалось только во втором тайме, когда на 52-й минуте гол забил Михаэль Баллак. Примерно через 10 минут главный судья встречи назначил пенальти в ворота хозяев, и его точно реализовал Фрэнк Лэмпард, выведя лондонцев вперед. А победную точку поставил Деку за 4 минуты до финального свистка.

В матче первого тура "Челси" также одержал волевую победу, переиграв "Халл Сити" - 2:1. Тогда оба мяча у победителей провел Дидье Дрогба.

Еще в одном матче вторника дебютант Премьер-лиги "Вулверхэмптон" с минимальным счетом 1:0 в гостях обыграл "Уиган". Единственный гол забил Энди Кеоф на 5-й минуте игры.

РИА Новости