Чемпионы Всемирных Игр получат премиальные от государства

Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта установило денежные вознаграждения спортсменам и тренерам национальных сборных команд Украины по неолимпийским видам спорта за успехи на VІІІ Всемирных играх.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минспорта, соответствующий приказ сегодня подписал министр Юрий ПАВЛЕНКО.

Общий размер вознаграждения спортсменам и тренерам будет составлять 975 тыс. долларов США. Их выплатят в гривнах по официальному курсу НБУ, установленным на день выплаты.

Согласно приказу, денежные вознаграждения на общую сумму 650 тыс. дол. получат 37 победителей и призеров VІІІ Всемирных игр. Это спортсмены по спортивной акробатике, скалолазанию, подводному спорту, художественной гимнастике, сумо, бодибилдингу, прыжкам на акробатической дорожке, прыжкам на батуте и пауэрлифтинге. Еще 325 тыс. дол. вознаграждения установлены для 49 тренеров.

Напомним, что на VІІІ Всемирных играх по неолимпийским видам спорта, которые проходили с 16 по 26 июля 2009 года в г. Гаосюн (Тайвань), украинские спортсмены завоевали 33 награды - 11 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых медалей. Национальная сборная Украины заняла 6 общекомандное место, уступив сборным командам России, Италии, Китая, США и Франции.

По общему количеству всех завоеванных на Играх наград в перечне стран-участниц Украина заняла четвертую позицию после России, Италии и Франции.

Представители Украины приняли участие в соревнованиях по 14 видам спорта: пауэрлифтингу, бодибилдингу, скалолазанию, подводному спорта, джиу-джитсу, спортивной акробатике, художественной гимнастике, прыжкам на батуте, прыжка на акробатической дорожке, сумо, перетягиванию каната, воднолыжному спорту, танцевальному спорту и пляжному гандболу.