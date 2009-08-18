Кубок УЕФА снова приедет в Киев

Завоеванный донецким «Шахтером» Кубок УЕФА снова отправился в столицу Украины. На этот раз серебряная чаша станет украшением ежегодной общегосударственной акции «Барвиста Україна». Эта масштабная выставка будет работать в Киеве с 18 по 20 августа в честь Дня Независимости нашей страны, сообщает пресс-служба «Шахтера».

Спортивная композиция от Донецкого региона будет представлена планшетами с изображением самых ярких моментов пути «Шахтера» к историческому Кубку УЕФА. Тут же разместятся и планшеты, посвященные удачно завершившемуся для украинской сборной чемпионату Европы U-19. Также посетители выставки смогут полюбоваться множеством призов и наград, добытыми спортсменами Донецкой области в прошедшем году.