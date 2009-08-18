Чемпион Украины по шахматам проведет сеанс одновременной игры

24 августа в День Независимости в Черкассах состоится сеанс одновременной игры в шахматы с чемпионом Украины Владимиром ЯКИМОВЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, с чемпионом Украины будут соревноваться в черкасском парке «Победы».

Справка УНИАН. В.ЯКИМОВ – представитель физкультурно-спортивного общества “Динамо”. 23-летний уроженец Черкасс стал на нынешнем чемпионате Украины по шахматам среди мужчин лучшим из 91-го участника, среди которых было 5 международных гроссмейстеров и 26 международных мастеров. Этот результат дает ему право претендовать на высшее в Украине звание гроссмейстера, первого в Черкасской области. Его достижения: пятикратный чемпион Черкасской области, многократный призер чемпионата Украины среди юниоров, бронзовый призер чемпионата Европы (2001 г.), чемпион Украины среди мужчин (2009 г.).