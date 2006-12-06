Самолет с футболистами донецкого ”Шахтера” совершил вынужденную посадку

Сегодня из-за сильного тумана в Донецке самолет, возвращавшийся из Греции с футболистами ФК "Шахтер", а также донецкими и киевскими журналистами, произвел посадку в Луганске.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Шахтера", также в Луганске приземлился самолет с болельщиками. Еще один самолет с болельщиками из Донецка вынужден был произвести посадку в Симферополе.

В пресс-службе уточнили, что из луганского аэропорта в Донецк игроков "Шахтера" доставил автобус ФК "Сталь" (Алчевск). Журналисты вернулись в Донецк автобусом резервного состава "Шахтера".

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" сыграл вничью со счетом 1:1 последний матч Лиги чемпионов УЕФА с греческим "Олимпиакосом" на его поле и обеспечил себе право выступать в Кубке УЕФА.