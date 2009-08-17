Установлен новый рекорд мира на 100-метровке

Ямайский спринтер Усейн Болт установил новый мировой рекорд в беге на 100 метров, пробежав дистанцию за 9,58 секунды, передает Associated Press.

Рекордное время было зафиксировано в ходе чемпионата мира по легкой атлетике, стартовавшего в Берлине 15 августа. Предыдущий мировой рекорд был установлен тем же Болтом на Олимпиаде-2008 в Пекине и составлял 9,69 секунды.

Тайсон Гэй, считавшийся одним из немногих атлетов, способных составить конкуренцию Болту, финишировал вторым, пробежав стометровку за 9,71 секунды. Это время позволило Гэю установить рекорд США. Бронзовая медаль досталась другому легкоатлету из Ямайки Асафе Пауэллу, показавшему результат 9,84 секунды.

Таким образом, заключает Лента.ру, помимо официального Усейн Болт побил также и неофициальный мировой рекорд в беге на 100 метров. До сих пор лучший результат в истории принадлежал Тайсону Гэю - в июне 2008 года во время чемпионата США по легкой атлетике он пробежал стометровку за 9,68 секунды. То время, однако, не было зафиксировано официально из-за сильного попутного ветра.